Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Avrupa Komisyonu’nun iç tasarrufuyla görevlendirilen Avrupa Birliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto’yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen biliye göre, Cumhurbaşkanı Erhürman, Fitto’yu kabulü ardından yaptığı yazılı açıklamada, “Avrupa Komisyonu’nun iç tasarrufuyla görevlendirilen Avrupa Birliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto ile bugün yararlı bir görüşme gerçekleştirdik.” dedi.

Görüşmede Raffaele Fitto’ya, öncelikle başta Avrupa Parlamentosu olmak üzere AB kurumlarının son dönemdeki tek yanlı ve tarafgir tutum, davranış ve kararlarının AB'ye olan güveni daha da sarstığını anlattıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erhürman, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bu bağlamda, uzun bir süreden beri tüm AB ve AB üyesi devlet yetkililerine aktardığımız gibi, bizlerin yalnızca Kıbrıs Rum Liderliği ile değil, AB ile de güven yaratıcı önlemlere ihtiyacımız olduğunu belirttik. Sayın Fitto'ya, herkesin malumu olan nedenlerden dolayı AB’nin olası bir müzakere masasında bir taraf olarak yer almasının mümkün olmadığını, ancak adada adil ve kalıcı bir çözüme katkı koymak isteniyorsa, AB ile bağlantılı güven artırıcı önlemler konusunda olumlu bir rol oynayabileceğini ifade ettim.”

Bu bağlamda, Raffaele Fitto ile Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün daha fazla geciktirilmeden hayata geçirilmesi, Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulanmasında yaşanan sıkıntılar, Kıbrıslı Türklerin AB vatandaşlığı ve mülkiyet sorunu eksenindeki olumsuz gelişmeler gibi konuları konuşma fırsatı bulduklarını da aktaran Cumhurbaşkanı Erhürman açıklamasında şu ifaelere yer verdi:

"Sayın Fitto'ya, çözüm iradesini birçok kez çok açık bir şekilde ortaya koymuş olan Kıbrıslı Türklerin izolasyonuna son verilmesinin zamanının çoktan geldiğini, halkımızın ve özellikle çocuklarımızın uluslararası toplumun bir parçası olması önündeki tüm engellerin ivedilikle kaldırılması gerektiğini belirttik.”