Halkın Partisi'nden(HP) bir heyet, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) ziyaret etti. Heyetler arası görüşmede HP Başkanı Kudret Özersay ve KTTO Başkanı Turgay Deniz de yer aldı.

HP'den verilen bilgiye göre, Kudret Özersay, devlet yönetiminde popülist yaklaşımların bir hastalık gibi yayıldığını, bu nedenle çeşitli konularda ekonominin tam bir kısır döngüye girdiğini ileri sürdü.

Piyasanın ucuzlatılması için yeni politikalar ve politikaları uygulamak için de cesarete ihtiyaç olduğunu belirten Özersay, "Yeni dönemde yeni ve popülizmden uzak bir ekonomik vizyon şarttır. Bu bağlamda politikalarımızı şekillendirirken Halkın Partisi olarak ekonomik örgütlerle istişare içerisinde olmayı önemsiyoruz." dedi.

Hükümetin bir an önce liyakata dayalı bir kamu yönetimi anlayışını benimsemesi gerektiğini belirten Özersay, aksi takdirde ekonominin toparlanmasının mümkün olmayacağını söyledi.

Kamu reformu ile belirli altyapı yatırımlarında rasyonel yaklaşımların yeni dönemde büyük önem taşıyacağını ifade eden Özersay, “Bu çerçevede, KTTO’nun ekonomi açısından öncelikli ve acil gördüğü meseleleri doğrudan sizlerden dinlemek istedik.” dedi.

-Deniz

KTTO Başkanı Turgay Deniz ise, kamu reformu, fonlar, kayıt dışı ekonomi, ekonomik planlama, hayat pahalılığı ve pahalılığın önlenmesine yönelik hazırladıkları raporlar hakkında bilgi verdi.