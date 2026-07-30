Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, 2026 Yerel Yönetimler Seçimleri’nde yarışacak belediye başkan adaylarının Parti Meclisi’nde oy birliğiyle onaylandığını açıkladı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre Üstel, adayların parti teşkilatlarının ortak iradesiyle belirlendiğini belirterek, UBP’nin tüm belediyelerde kendi adayları ve kendi logosuyla seçime gireceğini söyledi.

UBP Parti Meclisi toplantısı sonrası basına açıklamada bulunan Üstel, Merkez Yönetim Kurulu’nun değerlendirmeleri sonucunda belirlenen adayların, hizmet bayrağını daha da yukarı taşıyacak isimler olduğunu söyledi.

Son dört buçuk yılda tarihi reformlara ve projelere imza attıklarını söyleyen Üstel, özellikle Yerel Yönetimler Reformu ile belediyelerin mali yapılarının güçlendirildiğini ve hizmet üretme kapasitelerinin artırıldığını vurguladı.

“Bugün artık çok daha güçlü belediyeler ve çok daha güçlü bir yerel yönetim anlayışıyla halkımızın karşısına çıkıyoruz. Bu yeni dönemi de güçlü adaylarımızla taçlandırıyoruz.” diyen Üstel, açıklanan ve açıklanacak olan her adayın bulunduğu bölgeyi yakından tanıyan, halkın içinde yaşayan ve hizmet üretme iradesine sahip isimler olduğunu söyledi.

-“Kendi gücümüzle, kendi adaylarımızla seçimlere giriyoruz”

“UBP’nin ülkenin en büyük ve en örgütlü siyasi partisi” diyen Üstel, bu nedenle tüm bölgelerde kendi logosu ve kendi adaylarıyla seçime gireceklerini belirtti.

Üstel, “Bu, Ulusal Birlik Partisi’nin gücünün ve kendine duyduğu güvenin en açık göstergesidir.” diyerek, hükümetin ve UBP’li belediyelerin verdikleri sözleri yerine getirdiğini, yeni dönemde de hizmet ve eser siyasetini sürdüreceklerini kaydetti.

-“Tüm belediyelerde iddialıyız”

Yerel seçimlerde iddialı olduklarını vurgulayan Üstel, mevcut belediyelerin korunmasının yanı sıra çok sayıda yeni belediyeyi de kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Son dönemde yapılan kamuoyu araştırmalarının UBP’nin yükselişini ortaya koyduğunu söyleyen Üstel, “Yerel seçimlerde elde edilecek başarı genel seçim zaferinin de en güçlü habercisi olacak” dedi.

Üstel, Parti Meclisi’nde 14 belediye başkan adayını şöyle açıkladı:

“Lefkoşa Türk Belediyesi: Mehmet Aktunç

Gazimağusa Belediyesi: Koral Bozkurt

Girne Belediyesi: Bekir Paşaoğlu

Güzelyurt Belediyesi: Mahmut Özçınar

İskele Belediyesi: Hasan Sadıkoğlu

Gönyeli-Alayköy Belediyesi: Hüseyin Amcaoğlu

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi: İbrahim Erbildim

Dikmen Belediyesi: Mehmetali Tunçbilek

Beyarmudu Belediyesi: Bülent Bebek

Mesarya Belediyesi: Hasan Adahan

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi: Fatma Çimen Tuğlu

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi: Halil Kasım

Erenköy-Karpaz Belediyesi: Hamit Bakırcı

Tatlısu Belediyesi: Muharrem Özdemir”

Üstel, geriye kalan dört belediye başkan adayının da önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirterek, “Adaylarımız güçlü, adaylarımız iddialı ve zafere hazır. Bu adaylar eser belediyeciliğinin, hizmet siyasetinin ve UBP vizyonunun temsilcileridir. UBP’nin olduğu yerde iddia vardır, birlik vardır zafer vardır. Tüm adaylarımıza başarılar diliyor, partimize, belediyelerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.