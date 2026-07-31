CTP’den yapılan açıklamaya göre, dün akşam gerçekleştirilen ön seçim sonucunda Şemsi Oyuncu Yeniboğaziçi Belediyesi Başkan adayı oldu.

Ön seçime partililerin yanı sıra CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi ve milletvekilleri de katıldı.

Kişi, örgüt iradesiyle adayın belirlenmesinin önemine dikkat çekerek, CTP’nin demokratik geleneklerine ve katılımcılık anlayışı ile birlikte mücadele etmenin önemine vurgu yaptı.

-Kişi: “CTP ülkeyi yönetmeye hazırlanan bir parti”

CTP'nin yerel seçimlerde 15'inci belediye başkan adayını belirlediğini söyleyen Mehmet Kale Kişi, aday belirleme sürecinin tamamlanmasının ardından bütün örgütün ortak hedef doğrultusunda çalışacağını belirtti.

“Önümüzde tek bir hedef olacak: 128 gün sonra Yeniboğaziçi Belediyesi'ni Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin belediyecilik anlayışıyla buluşturmak" diyen Kişi, yerel seçimlerin yalnızca belediye yönetimlerini belirlemekten ibaret olmadığını belirtti.

CTP'nin ülkeyi yönetme hedefi doğrultusunda ilerlediğini söyleyen Kişi, "CTP ülkeyi yönetmeye hazırlanan bir partidir. Tek başına iktidar hedefi olan bir partidir. Yerel yönetimlerde ortaya koyacağımız başarı da bu yürüyüşün en önemli basamaklarından biridir" ifadelerini kullandı.

Kişi, yurttaşların belediyelerde ortaya konan yönetim anlayışına bakarak CTP'nin ülkeye ilişkin vizyonunu değerlendirdiğini söyledi.

-“Güçlü bir yerel yönetimler ağı oluşturmak istiyoruz”

Yeniboğaziçi'nin önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Kişi, bu potansiyelin planlı, şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışıyla değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Belediyeciliğin yalnızca hizmet üretmek olmadığını vurgulayan Kale Kişi, "Bizim belediyecilik anlayışımız sadece hizmet üretmek değildir. Aynı zamanda dayanışmayı büyütmek, sosyal yaşamı güçlendirmek, çevreyi korumak ve geleceği planlamaktır" dedi.

Mesarya ve Gazimağusa belediyelerinin yanına Geçitkale-Serdarlı, Beyarmudu ve Yeniboğaziçi belediyelerini de eklemek istediklerini kaydeden Kale Kişi, "Biz belediyeleri birbirinden kopuk yapılar olarak görmüyoruz. Tam tersine; birbirine güç veren, deneyimini paylaşan, ortak projeler üreten güçlü bir yerel yönetimler ağı oluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.