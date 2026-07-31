Başbakan Ünal Üstel, ilk kez sigortalı olarak istihdam edilecek KKTC vatandaşları için maaş desteğini 35 bin TL'ye çıkardıklarını açıkladı.

Üstel, geçen dönemde aylık yaklaşık 270 milyon TL seviyesinde olan prim ve istihdam desteklerinin yeni teşvik paketiyle birlikte aylık 400 milyon TL seviyesine yükseltildiğini ifade etti.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Üstel, çalışma hayatının sürdürülebilir olması, üretimin devam etmesi, işletmelerin ayakta kalması, yatırımların sürmesi ve istihdamın korunması amacıyla hazırlanan yeni teşvik paketinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Düzenlemenin temmuz ayı başından itibaren geçerli olacağını belirten Üstel, işverenlerin talepleriyle ülke ekonomisinin gerçekleri dikkate alınarak KKTC çalışma hayatında ilk kez uygulanacak önemli destek mekanizmalarının hayata geçirildiğini vurguladı.

"Aylık destek 400 milyon TL'ye, yararlanan çalışan sayısı 80 bine ulaşıyor"

Başbakan Üstel, geçen dönemde aylık yaklaşık 270 milyon TL seviyesinde olan prim ve istihdam desteklerinin yeni teşvik paketiyle birlikte aylık 400 milyon TL seviyesine yükseltildiğini belirterek, yaklaşık 80 bin çalışanın prim desteklerinden yararlanacağını ifade etti.

Üstel; tarım ve hayvancılık, üretim ve imalat sanayi, oto sanayi, inşaat, ulaşım ve nakliyat, hizmet sektörü (restoran, lokanta ve kafeler), genel ticaret, oteller, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, eczaneler, muhasebe hizmetleri, kreş ve etüt merkezleri, tıbbi tahlil laboratuvarları, üretim faaliyeti yürüten kooperatifler ile dernekler, meslek birlikleri, odalar ve sendikalar için prim desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

İmalat, tarım, hayvancılık ve otelciliğe ilave teşvik

Üstel, ülke ekonomisinin öncü sektörleri olan imalat ve üretim, sanayi, tarım ve hayvancılık ile otelcilik sektörlerine yönelik ilave teşvik paketlerinin de yürürlüğe girdiğini belirtti.

Bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin üretimlerini artırmaları, yatırımlarını sürdürebilmeleri ve istihdamlarını koruyup geliştirebilmeleri amacıyla mevcut prim desteklerine ek olarak sektöre özel yeni teşvik mekanizmalarının uygulanacağını ifade eden Üstel, yeni düzenlemeyle önemli desteklerin devreye alındığını söyledi.

“KKTC vatandaşlarına istihdamda güçlü destek”

Üstel, yeni düzenleme kapsamında KKTC vatandaşı kadın çalışanlar için sosyal güvenlik prim desteğinin yüzde 80'den yüzde 100'e çıkarıldığını, KKTC vatandaşı erkek çalışanlar için ise sosyal güvenlik prim desteğinin yüzde 60'tan yüzde 80'e yükseltildiğini kaydetti.

Üstel, çalışma hayatında ilk kez sigortalı olarak istihdam edilecek KKTC vatandaşları için işverenlere sağlanan aylık maaş desteğinin 20 bin TL'den 35 bin TL'ye çıkarıldığını belirterek, ilk kez sigortalı olarak istihdam edilecek KKTC vatandaşlarının sosyal güvenlik ve ihtiyat sandığı primlerinin de yüzde 100 oranında devlet tarafından karşılanacağını ifade etti.

Başbakan Üstel, hayata geçirilen yeni teşvik paketinin hem üretimi hem yatırımı hem de istihdamı güçlendirecek önemli bir adım olduğunu vurguladı.