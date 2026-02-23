Patika Doğa Sporları Derneği ile Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği, Yeşilay Haftası kapsamında farkındalık yaratmak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla doğa yürüyüşü düzenliyor.
Patika Doğa Sporları Derneği Başkanı Erdoğan Işık'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, 1 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek yürüyüş, Alevkayası-Ermeni Manastırı-Girne Kayası (Seyir Yeri)-Alevkayası parkurunda yapılacak.
Etkinliğin, sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılması, bağımlılıklara karşı toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi ve doğa sevgisinin artırılması amacıyla planlandığı belirtildi.
Yürüyüşte katılımcıların temiz havada spor yapma imkânı bulacağı, ayrıca Yeşilay Haftası’nın anlam ve önemine dikkat çekileceği kaydedildi.