Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Çözüm iradesini yeniden dünyanın gündemine taşıyacak, mülkiyette herkesin kendini güvende hissetmesi ve tedirginliğin ortadan kalkması için kararlılıkla çalışacağız.” dedi.

CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman, Nergisli’de bölge halkıyla bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı.

Erhürman’a CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ile birçok milletvekili eşlik ederken, köy halkının da ilgi gösterdiği belirtildi.

Erhürman, buluşma sonrası köy gençleriyle voleybol da oynadı.

-“Cumhurbaşkanlığı özgürlüklerin bekçisi olacak”

CTP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı vizyonunu anlattı, “Cumhurbaşkanlığı makamımdan beklediklerimiz var.” şeklinde konuştu.

Tarihte ilk kez müzakeresiz beş yıl geçirildiğini belirten Erhürman, “Müzakereler hiçbir zaman sonuca, çözüme ulaştırmadı ama müzakerelerin olduğu zamanlarda Kıbrıs Türk halkının varlığı, görünürlüğü çok yoğun bir şekilde gerçekleştirildi.” ifadelerini kulandı.

Erhürman, “Bu beş sene öyle bir beş sene olarak geçti ki bu beş sene içinde Gazze’de çocukları öldüren İsrail Baf Havalimanı’nı kullanır oldu. Hindistan bile buralara geldi.” dedi.

Beş bomboş yılın geride kaldığına işaret eden Erhürman, geçmiş dört cumhurbaşkanı döneminde de kapılar açıldığını, ilk kez yeni kapı açılmayan bir dönemin geride kaldığını belirtti.

19 Ekim’den sonra cumhurbaşkanlığı makamına ciddiyet vaat eden Erhürman, cumhurbaşkanlığının özgürlüklerin de bekçisi olacağına dikkat çekti.

Kıbrıs Türk halkının Sarayönü’ne hapsedilmek istendiğini belirten Erhürman, Kıbrıs Türk halkını dünyayla buluşturacaklarını kaydetti.

Karma evlilikten doğan çocukların AB vatandaşlığıyla ilgili de hiçbir mücadelenin verilmemesini eleştiren Erhürman, annesi de babası da Türkiye kökenli olan ve burada doğan çocukların serbest dolaşımıyla ilgili de hiçbir adım atılmadığını hatırlattı.

- “Kıbrıs Rum liderliğinin hukuku siyasetin enstrümanı haline getirmesine göz yumulamayacak”

Kapsamlı çözüm müzakereleri başlayıncaya kadar yapılacakları sıralayan Erhürman, "Çözüm iradesini yeniden dünyanın gündemine taşıyacak, mülkiyette herkesin kendini güvende hissetmesi ve tedirginliğin ortadan kalkması için kararlılıkla çalışacağız." dedi.

Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi ortadayken, kapsamlı çözümün altı başlığından biri olan “mülkiyet meselesi henüz çözülmedi” diye tek tek bireylerin ya da yatırımcıların dava edilmesinin kabul edilemeyeceğinin altını çizen Erhürman, şöyle devam etti:

“Taşınmaz Mal Komisyonu, çözümsüzlük koşullarında dahi uluslararası hukuka bağlı kalma irademizin ifadesidir. Bu Komisyon, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesine, iki bölgelilik ilkesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına dayanmaktadır.”

Erhürman, “Unutulmasın: Taşınmaz Mal Komisyonu, bizim kararlılığımız, öngörümüz ve diplomatik çabamız sayesinde AİHM tarafından etkili bir iç hukuk yolu olarak tanınmıştır.” diyerek, bu şartlarda Kıbrıs Rum liderliğinin hukuku siyasetin enstrümanı haline getirmesine göz yumulamayacağını vurguladı.

“Buna göz yummayacağız ve bu adaletsizliği tüm dünyaya anlatacağız.” diyen Erhürman, “Çözümsüzlük çözümdür” siyasetiyle mülkiyet sorununun da çözülemeyeceğine işaret etti.