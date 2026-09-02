Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, batık gemiye ulaşıldığını ve arama-kurtarma çalışmalarında TCG Işın’a destek verecek TCG Alemdar’ın Türkiye’den geldiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erhürman yaptığı açıklamada, TCG Alemdar’ın TCG Işın’la aynı teknolojiye sahip olduğunu belirterek, “Gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız biçimde devam edecek" dedi.

Girne-Taşucu seferini yapan Filo Jet isimli yolcu gemisinin Pazar günü öğle saatlerinde alabora olmasıyla kaybolan 20 kişiye ulaşmak için başlayan arama-kurtarma çalışmaları dördüncü gününde sürerken, Türkiye’den gelen arama kurtarma gemileri deniz altındaki çalışmalara katıldı.

Gemideki 267 kişiden 239’u kurtarılmış, 8 kişi de hayatını kaybetmişti.