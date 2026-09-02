TAM PARTİ Genel Başkanı Serdar Denktaş, Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasıyla ilgili bütün sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

TAM Parti'den verilen bilgiye göre, Denktaş, Genç TV’de Mustafa Alkan’ın Er Meydanı programına canlı yayın konuğu oldu.

Denktaş, kazanın sadece kaptan hatasına veya belli bir olaya indirgenemeyeceğini belirterek, “Her ayrıntıdan, geminin geçmişteki görüntülerinden ve kazazedelerin ifadelerinden anlaşılıyor ki, ortada bir ihmaller zinciri var. Bu zincirin her kademesindeki sorumlular hesap vermelidir.” dedi.

Denktaş, bunun sadece bir kaptan hatası olmadığını ve ihmaller zincirinin sonucu olduğunu dile getirdi.

Geminin daha önce hasarlı olduğunu ve maliyeti düşürmek amacıyla yetkisiz kişilere, hatta bir iddiaya göre araba kaportacısına tamir ettirildiğini savunan eden Denktaş, maliyeti az tutmak için 260 kişinin hayatının tehlikeye atıldığını belirtti. Denktaş, tamiratı yapanların, sefere uygunluk onayı verenlerin, liman amirliğinin, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın, bu süreçteki tüm yetkililerin suçlu olduğunu ileri sürdü.

Denktaş ayrıca, gemide Honduras’tan alınma denkliği belirsiz kaptanlık belgeleriyle kaptan çalıştırıldığını belirterek, "Zincirin her halkasındaki sorumlular, tek tek ortaya çıkarılmalıdır." dedi.

“Gemi zaten hasarlıymış, bu geminin tamirini kim yaptı? Doğru tamir edildi mi? Tamirden sonra sefer uygunluğunu veren kimlerdi? Kaptanın ehliyet durumu nedir? Sefere uygundur görüşünü kim nasıl verdi? Liman amiri o gün, sefere çıkabilir iznini nasıl verdi? Tüm bu soruların yanıtını alana kadar ve sorumlular hesabını verene kadar peşini bırakmayacağız.” diye konuşan Denktaş, eleştirilerini sürdürdü.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı bir kıyı emniyeti şirketi olduğunu hatırlatan Denktaş, bu süreçte bu şirketin adının hiç duyulmadığını ve şirketin ne iş yaptığını sorguladı.

-"Toplumsal bir travma yaşadık, unutmayacağız"

Kazazedelerin ailelerinin adaya ulaşmaya çalıştığı bu kriz anında hava yolu şirketlerinin bilet fiyatlarını 20-25 bin TL bandına çekmesini de eleştiren Denktaş, yapılanı "Fırsatçılık, hırsızlık ve yağmacılık" olarak nitelendirdi.

Hükümet yetkililerinin söz konusu firmalara karşı yaptırım uygulama veya uçuş izinlerini iptal etme cesaretini gösteremediğini savunan Denktaş, şu ifadelere yer verdi:

“Bu ortamda sorumlu hükümetin kendisidir. Bu geminin adaya girişinden sefere çıkışına kadar kim sürece dahilse hepsi sorumludur. Toplumsal bir travma yaşadık. Bu halk bunu unutmayacak. Tamir maliyeti az olsun diye 260 insanın hayatıyla oynandı. Bu ülkede bu facia yaşandıysa, zincirin her halkasındaki sorumlular tek tek ortaya çıkarılmalı. ”

Mağdur olan vatandaşlara parti olarak hukuki ve psikolojik destek vermeye başladıklarını belirten Denktaş, parti üyesi gönüllü hukukçuların ve psikologların ihtiyaç duyan mağdurlara destek verdiğini kaydetti. Denktaş, vatandaşların destek hattına “0548 895 08 26” üzerinden ulaşabileceğini duyurdu.

Denktaş, benzer acıların tekrar yaşanmaması için deniz yolu ulaşımında gerekli tüm güvenlik standartlarının derhal sağlanması çağrısında da bulundu.