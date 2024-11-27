CTP’den yapılan açıklamaya göre, BRT’de Aziz Karaaziz’in sorularını yanıtlayan Erhürman, hükümette yaşananlara, erken seçim çağrılarına ve ülkenin genel durumuna dair değerlendirmelerde bulundu.

“Koalisyon hükümeti içindeki krizler olduğunu” söyleyen Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın erken seçim çağrısına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Bu ülkede çok koalisyon hükümeti gördük. Ama ilk kez bir koalisyon ortağı, açıkça erken seçim talep ediyor. Arıklı, 2025’e yeni bir hükümetle girmemiz gerektiğini söyledi. Ancak UBP’den hiçbir tepki gelmedi. Meclis’te yaşananlar, hükümetin kendi içindeki krizin bir fotoğrafıdır. 29 milletvekilinin desteğine sahip olduğunu söyleyen bu yapı, 15 tur boyunca 26 oy sayısına ulaşamadı. 3 geçersiz oy çıktı, yeni sandık kurmak zorunda kaldılar. Ziya Bey neden ‘istifa’ etti? Madem bu iş bitmişti, istifa kararı nereden çıktı? Bu halkın yararına olan, bir an önce değişimin gerçekleşmesidir.”

Hükümetin kriz yönetiminde yetersiz olduğunu öne süren Erhürman, fırtına sırasında yaşananlara işaret etti. Erhürman, fırtınada polis, itfaiye, sivil savunma ve belediyelerin bütün gücüyle sahada olduğunu, “ancak hükümetten tek bir açıklama gelmediğini, ilçe kriz merkezlerinin bile kurulmadığını, süreci sosyal medyanın yönettiğini” söyledi.

- “Fırtınada ülkeyi sosyal medya yönetti”

Erhürman, Polis Genel Müdürü’nün açıklamalarına da değinerek şunları kaydetti:

“Hastanede yaşananlar sonrası bebeğimizi kaybettiğimiz gün, aileye saatlerce haber verilmedi. PGM müdürü, bakanı yalanladı. Bu felaketi yaşatanlar hâlâ hükümetim diye dolaşıyor. Ülke yönetilmiyor.”

CTP’nin hedeflerine dair de konuşan Erhürman, “CTP’nin erken seçim talebi ve ivedilik talepleri nettir. Bu ülkeyi yönetmeye talibiz. CTP, tek başına iktidar hedefiyle yoldadır ve bu ülkeyi yöneteceği kesindir.” dedi.

Ülke ekonomisindeki sıkıntılara değinen Erhürman, özellikle inşaat, turizm ve yükseköğretim sektörlerindeki gerilemeye dikkat çekti, şunları söyledi:

“Bu memleket nereden gelir elde eder? Son dönemde inşaat sektörü çok ciddi bir düşüşte. Turizm gelirleri düştü, yükseköğretimde yaşananlar ortada. Güneyden kuzeye akan ekonomi artık kuzeyden güneye akıyor. Lefkoşa’da kahve içmek İtalya’dan daha pahalı. Sayın Arıklı da söyledi; ‘UBP’nin hayatı ucuzlatmak gibi bir niyeti yok.”

- “Uzatmalara oynuyorlar”

Erhürman, mevcut hükümetin sorunları çözmekten uzak olduğunu da iddia ederek, hükümetin uzatmalara oynadığını ve halkın zamanını çalmaktan başka bir işe yaramadığını ileri sürdü. Erhürman, “2025 bütçesi bu şekilde sürdürülemez. Nüfus sayımı ve nüfus politikası konusunda da 3 yıldır adım atmayan bu hükümet, artık ülkenin yakasından düşmelidir.” dedi.

Kıbrıs müzakerelerine dair de mesajlar veren Erhürman, çok taraflı görüşmelerin olumlu bir adım olduğunu ancak Kıbrıs Türk halkının özne olma kapasitesini kaybetmekte olduğunu ifade etti.

Erhürman, “CTP olarak masaya oturmaya hazırız. Ancak bu kez statükoya dönüş olmayacak. Siyasi eşitliği önceden kabul edeceksiniz, takvimli oturacağız ve senelerce sürünmeyeceğiz. Yine karşı tarafın ayak sürümesiyle masa devrilirse, bu statükoya dönüşü kabul etmiyoruz.” ifadelerini kullandı.