Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, Kanal T’de katıldığı programda, Aslı Elder’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ile milletvekili Talip Atalay’ın önceki günkü meclis oturumuna katılmadığına işaret ederek, önceden “UBP üzerinden siyaset yapmaya çalışıyorlar” şeklindeki sözlerini anımsatan Taçoy, kendisi dahil hiçbir UBP’li milletvekilinin meclisi çalıştırmama gibi bir niyeti bulunmadığını vurguladı.

“Problem Erhan Arıklı’nın hükümetten çekilme problemidir ve kendi içinden kaynaklanmaktadır, UBP ile bir alakası yoktur” diyen Taçoy şöyle devam etti:

“Çekilmek istiyorsa buyursun çekilsin, kimse kendisini hükümetten atmadı. Bence uzun sürmez, Erhan bey hükümetten ayrılacak. Bu hafta içerisinde bir kaç görüşmesi olacak. Bu görüşmelerden sonra parti meclisini toplayacak ve hükümetten ayrılma kararı alacak. Partisi içerisinden kendisine büyük baskı var.”

Hasan Taçoy, 27 sayısının hükümeti Haziran ayına kadar götürmeye yeterli olduğunun altını çizerek, bu tarihten sonra meclisin zaten Ekim’e kadar tatile gireceğini, Ekim’de de Cumhurbaşkanı seçimi olduğunu anımsattı.

“Bir şey kazandım diye hükümetin içerisinden ya da muhalefetten hiç kimsenin ağzının suyu akmasın” diyen Taçoy, hükümetin zayıflatılmasının ya da devrilmesinin cumhurbaşkanı seçimine kadar mümkün olmadığını vurguladı.