Transfer döneminin son gününde DND Larnaka Gençlerbirliği, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verdi. Kulüp, son olarak Mesarya’nın genç hücum oyuncusu Eren Aktaş’ı kiralık olarak renklerine bağladı.

Mesarya’da hücum hattında etkili bir performans sergileyen Eren Aktaş, takımdan ayrı bir dönem geçirmesinin ardından yeni bir başlangıç yapmak için İskele’nin kadrosuna katıldı. Gençlerbirliği teknik heyeti, Aktaş’ın ofansif bölgede dinamizmi artıracağına ve takıma önemli katkılar sağlayacağına inanıyor.