Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü’nün bu hafta Pile’de yaşanan olaylara müdahalesinden memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Rum devlet radyosu CyBC’ye konuşan Palmas, BM’nin tavrını överek, tampon bölgede düzenin korunması için “kararlı ve tutarlı” bir duruş sergilenmesi gerektiğini söyledi.

Palmas, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yabancı güçlerin adadaki varlığının kalıcı olmaması gerektiğine ilişkin açıklamalarına da yanıt verdi. Kuzeyde Türk askerinin bulunduğunu söyleyen Palmas, bu durum sürdüğü sürece Erdoğan’ın “kalıcılık” konusunu gündeme getiremeyeceğini öne sürdü.

Rum Bakan ayrıca, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin diğer ülkelerle askeri iş birliğini geliştirme hakkına sahip olduğunu belirtti.