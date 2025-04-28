Ocak-25 Nisan tarihleri arasında, Ercan Havalimanı’nda faaliyet gösteren bir işletmede çalışan A.O.’nun (E-23) araç park yerine park eden müşterilerden şirket adına temin ettiği toplam 98 bin 850 TL nakit parayı, şirket muhasebesine teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, A.O. tespit edilerek tutuklandı.

-İzinsiz ateş yakan bir kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta dün Turgut Reis Sokak’ta K.T.’nin (E-56) ısınmak amacıyla yetkili makamdan izinsiz olarak ateş yaktığı ve belediyeye ait çöp bidonunu kasten ateşe atarak yakıp hasara uğrattığı tespit edildi.

K.T. aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-KKTC’de ikamet izinsiz iki kişi tespit edildi

Polis ekipleri dün tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Geçitkale’de araç yangını

Geçitkale’de dün bir restorana ait araç park yeri içerisinde, park halinde bulunan PH 898 plakalı salon araçta, muhtemelen makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, makine bölümü ile ön kısmı yanarak zarar gördü.

-Alkollü sürücü kazaya neden oldu

Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde dün meydana gelen kazada Jefta Olamide Oladunni (E-28) 83 miligram alkollü içki tesiri altında, park halinde bulunan yönetimindeki VL 020 plakalı araç ile yolun sağ tarafından dikkatsizce hareket edip anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden yola giriş yapması sonucu, o esnada bulvar üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Mahmut Kara (E-58) yönetimindeki GB 362 plakalı aracın sağ ön yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

VL 020 plakalı araç sürücüsü Jefta Olamide Oladunnı aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

-Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 256 sürücü rapor edildi

Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde bin 356 araç sürücüsü kontrol edildi, çeşitli trafik suçlarından 256 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 26 araç trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

“129’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 16’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 20’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3’ü muayenesiz araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i polisin dur emrine uymamak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak ve 72’si diğer trafik suçları”