Sn. Ünal Üstel, hükümet olarak bütçeyi denkleştirmek için yine borçlanmaya gittiğiniz görülüyor. Bu borçlanmalar sonucunda ilerleyen zamanlarda elinizi kolunuzu bağlayacak gibi. Kolay gelsin…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, dün ülkemize gelen YÖK Başkanı Özvar ile yapılan toplantılarda, ülkemizdeki üniversitelerin 2025-26 eğitim yılı için öğrenci alım kapasiteleri de masaya yatırıldı herhalde. Acaba sahte diploma konusu da konuşuldu mu?

Sn. Ziya Öztürkler, vallahi anladık ki o koltuklara oturan kim olursa olsun, söylemleri değişiyor. Zira Güney Kıbrıs’taki konu ve olaylarla ilgili açıklamalarınız eski başkan gibi olmaya başladığını fark ettik.

Sn. Aral Moral, partinizin yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir aday gösterip göstermeyeceği konusunda herhalde fikir teatisi yapıldı? Size göre aday çıkarılmalı mı?

Sn. Hamit Bakırcı, yıllardır hep konuşulan ve bugün yapılacak yarın yapılacak denilip çalışma yapılmayan Dipkarpaz – Zafer Burnu yolu için nihayet çalışma başlamış. İnşallah kısa zamanda yenilenir ve bu bölgeye turist akışı hızlanır…

Sn. Mehmet Avcı, uzun yıllardır Trafik Kazalarını Önleme Derneği olarak çeşitli platformlarda uyarılar yapmanıza karşın ülkemizde ölümlü kazalar azalmak yerine artıyor. Sizce bunun en büyük nedeni ne?