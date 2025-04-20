Yüksek Mahkemenin takriben 2 yıldır üzerinde çalıştığı proje sonrasında Lefkoşa Kaza Mahkemesi ve Girne Kaza Mahkemesinin ihtiyaç duyduğu engelli ve yaşlı vatandaşların kullanımına tahsis edilen asansör hizmete giriyor.

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ`ın geçen Aralık ayında “engelsiz mahkeme” vizyonuyla, dünya engelliler gününde duyurduğu proje kapsamında Lefkoşa ve Girne Kaza Mahkemelerindeki asansör çalışmaları tamamlandı.

Asansör sistemi, Yüksek Mahkeme ile sözleşme akdeyleyen üstlenici firma tarafından hafta başında Yüksek Mahkmeye teslim edilecek hale getirildi. Yüksek Mahkeme tarfından yapılan açıklamada her iki asansörün de yakında hizmete alınacağını bildirildi. Lefkoşa Kaza Mahkemesindeki asansör devlet bütçesinden, Girne Kaza Mahkemesindeki asansör ise Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği tarafından karşılandı. Açıklamada, projeye ve asansörün yapılmasına katkı koyanlara teşekkür edildi.

Açıklamada ayrıca, engelsiz mahkeme vizyonuyla Gazi Mağusa Kaza Mahkemesinde engelli ve yaşlı vatandaşların kullanımına tahsis edilecek asansör yapılmasının da planlandığını vurgulandı.