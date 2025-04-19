20 Nisan 2025 Pazar günü Drift NEU organizasyonu ile gerçekleştirilecek 2025 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nın ilk yarışı hazırlıkları tamamlandı. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü İkas Süpermarket yanında, NEU Event Park’ta özel olarak hazırlanan Drift pistinde gerçekleştirilecek yarışta 25 pilot mücadele edecek.

Yarış öncesi 19 Nisan 2025 Cumartesi günü Resmi Antrenmanların ardından Drift NEU 2024 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası ödülleri takdim edildi. Şampiyona hakemleri Niall Gunn, Antanas Kaygulis ve Vernon Zwenvald ile Organizasyon Komitesi üyesi İrfan Topcu’nun kupaları takdim ettiği törende 2024 şampiyonu İbrahim Yücebaş en büyük kupanın sahibi oldu. İkincilik kupasını Enver Haskasap alırken üçüncülük kupası Altan Çocuk’a gitti. Dördüncülük kupasını ise Celal Erülkü almaya hak kazandı. Semi-PRO kategoride ise en büyük kupa Sarp Toprak Ölmez’in oldu. İkincilik kupası Cengizhan Güngör’ün olurken, üçüncülüğü Yaşam Karakurt ile Görkem Eren Paylaştı. Mehmet Yazgan ise dördüncülük kupasını aldı.

Büyük heyecan 14.00’te başlayacak

20 Nisan Pazar sabahı pistte hareketlilik başlayacak. erken saatlerde teknik kontroller ve antrenmanlar yapılacak. Sıralamalar ise 10.30’da başlayacak. Tüm gün boyunca devam edecek ve nefessiz takip edilecek organizasyon 13.00’de tüm yarışçıların seyircileri selamlamasıyla devam edecek. Heyecan 14.00’de yapılacak Semi-PRO kategori ikili eşleşmeleri ile artacak. 16.00’dan itibaren Pro kategori eşleşmeleri başlayacak ve yarış akşam 18.00’de yapılacak ödül töreni ile son bulacak.

Drift NEU 2024 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası PRO Kategori Kupa Alanlar

1.İbrahim Yücebaş

2.Enver Haskasap

3.Altan Çocuk

4.Celal Erülkü

Drift NEU 2024 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası Semi-PRO Kategori Kupa Alanlar

1.Sarp Toprak Ölmez

2.Cengizhan Güngör

3.Yaşam Karakurt

3.Görkem Eren

4.Mehmet Yazgan

20 Nisan Pazar Drift NEU 2025 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası ilk yarış programı:

09.00 Resmi Antrenmanlar

10.30 Sıralamalar

12.00 Drift Okulu Gösterisi

13.00 Seyirci selamlama

14.00 Semi-Pro ikililer

16.00 Pro ikililer

18.00 Ödül Töreni

19.00 After Party