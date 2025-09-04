Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,04 olurken, yıllık bazda ise yüzde 32,95 olarak kaydedildi.

TÜİK temmuzda enflasyonu aylık bazda yüzde 2,06, yıllık bazda yüzde 33,52 olarak açıklamıştı.

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,04 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,50 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,95 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,62 artış olarak gerçekleşti.

GIDA ALKOLSÜZ İÇECEKLER YÜZDE 33'TEN FAZLA ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 33,28 artış, ulaştırmada yüzde 24,86 artış ve konutta yüzde 53,27 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,97, ulaştırmada yüzde 4,10 ve konutta yüzde 8,12 oldu.

ENAG TÜİK'LE AYRIŞTI

Öte yandan Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ağustos ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre ağustos ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,23 olurken, yıllık bazda yüzde 65,49 olarak gerçekleşti.

İTO'YA GÖRE AĞUSTOS ENFLASYONU

İstanbul Ticaret Odası'na göre ise İstanbul'da TÜFE artışı ağustos ayında yüzde 1,84 artarken bu rakam yıllık bazda yüzde 40,83 olarak kayıtlara geçti.