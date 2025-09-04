KKTC İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyon oranını yüzde 3,35 olarak açıkladı. Yıllık enflasyon ise yüzde 35,42 olarak gerçekleşti.

Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’ne göre, enflasyonda bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,59, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 35,42 değişim oldu.

Ağustos ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 216,79 ile domateste, yüzde 136,43 ile dolmalık biberde ve yüzde 127,22 ile çarliston biberde görüldü. En fazla fiyat düşüşü ise yüzde 35,01 ile taze bamyada, yüzde 33,33 ile devlet tiyatrosu biletinde ve yüzde 12,12 ile rokada yaşandı.

Ana harcama grupları itibarıyla, bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 10,72 ile gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 5,47 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 3,15 ile lokanta ve oteller, yüzde 2,95 ile sağlık, yüzde 2,93 ile mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri, yüzde 2,35 ile eğitim ve yüzde 1,58 ile ulaştırma izledi.

Giyim ve ayakkabı grubunda ise yüzde 1,79 oranında azalış kaydedildi.

Bir önceki aya göre endekste kapsanan 507 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 81 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş oldu.

KKTC’de Temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 3.17, yıllık ise 33.33 olmuştu.