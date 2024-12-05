İstatistik Kurumu, kasım ayı hayat pahalılığı oranını yüzde 0.78 olarak açıkladı.

İstatistik Kurumu’nun yayımladığı "Kasım Ayı Tüketici Fiyatları Endeksi"ne göre, geçen ay enflasyon yüzde 0.78 olurken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 51.63, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 59.88 değişim gerçekleşti.

Kasım ayında fiyatı en fazla artan üç mal yüzde 106.56 ile salatalık, yüzde 100 ile gazete ve yüzde 87.50 ile Milli Piyango bileti oldu.

En yüksek fiyat düşüşü ise yüzde 55.50 ile beyaz lahana, yüzde ile 31.89 gollandro, ve yüzde 31.53 ile feribot bileti ücretinde görüldü.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 9.98 ile giyim ve ayakkabı ana grubunda gerçekleşti.

Alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 3.69, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 2.83, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 1.94, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 1.80, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 1.66, haberleşme ana grubunda yüzde 0.94, sağlık ana grubunda yüzde 0.48 artış; lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 5.07, ulaştırma ana grubunda yüzde 0.41, eğitim ana grubunda yüzde 0.12 azalış gerçekleşti. Eğlence ve kültür ana grubunda ise değişim olmadı.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 436 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 130 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş yaşandı.