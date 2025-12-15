Alithia gazetesi Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Mihalis Damianos’un, bugün Brüksel’de gerçekleştirilecek ve Danimarka AB dönem başkanlığı altında son kez gerçekleştirilecek olan taşımacılık, enerji ve telekomünikasyon bakanları konseyi toplantısına katılacağını yazdı.

Toplantının gündem maddelerine geniş bir şekilde yer veren gazete Avrupalı bakanların, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin katılımıyla, enerji sektörünün genel güvenlik ile olan bağlantısını da ele alacaklarını yazdı.

Habere göre Damianos, Brüksel’de ayrıca toplantıya katılan mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüşmelerde de bulunacak.