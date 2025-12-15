Fileleftheros gazetesi Ay. Napa bölgesinde, çalıntı olduğu tespit edilen aracın sürücüsünün, 'dur' ihtarına uymadığını, kaçmaya çalışırken iki devriye aracına çarptığını, durması için polisin ateş açmak zorunda kaldığını da yazdı.

Polisin, havaya ateş açmasından sonra araç sürücüsünün, Larnaka-Ay.Napa yolu üzerinde, ters şeride girerek üçüncü bir devriye aracına çarptığını yazan gazete, araç sürücüsünün aracından inerek İngiliz üsleri tarafından kontrol edilen bölgeye doğru yaya olarak kaçtığını belirtti.

Habere göre polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.