TDP’den verilen bilgiye göre, TDP Tarım ve Hayvancılık Komitesi, şap hastalığına ilişkin yazılı açıklama yaparak, şap hastalığının sadece hayvanı değil, üreticinin geleceğini de vurduğunu belirtti.

Açıklamada, bulaş kaynağının ivedilikle tespit edilmesi ve alınacak tüm önlemlerin alanında uzman veteriner hekimler ile bilim insanlarının görüşleri doğrultusunda eksiksiz biçimde uygulanması gerektiği vurgulandı.

Bilimsel ve teknik tedbirlerin yanında, üreticinin korunmasının da önemli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, karantina uygulamaları nedeniyle gelir kaybına uğrayan yetiştiricilerin yalnız bırakılmaması gerektiği kaydedildi.

Komite, “aşılama, dezenfeksiyon ve kontrol süreçlerinin ücretsiz ve etkin biçimde yürütülmesi, üreticiyi cezalandıran değil, ayağa kaldıran bir anlayışla hareket edilmesi, üretim kayıplarını telafi edecek maddi desteklerin gecikmeden sağlanması” adımlarının devlet tarafından uygulanması gerektiğini belirtti.

Hayvan sağlığını korumadan üretimi; üreticiyi korumadan gıda güvenliğini sağlamanın mümkün olmadığı ifade edilen açıklamada, Komite’nin, bu süreçte üreticinin yanında duracağı, halkı bilgilendireceği ve alınması gereken her önlemin takipçisi olacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Hükümeti ve halkı da üreticinin yanında durmaya davet ediyoruz.” denildi.