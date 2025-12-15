Eurostat tarafından yapılan araştırmada Rum halkının hayatından memnun olduğu sonucu çıktığı belirtildi.

Fileleftheros’un “Kıbrıslılar Homurdanıyor Olabilir Ama Nihayetinde Hayatlarından Memnunlar” başlıklı haberinde Rumların “hiçbir şey yolunda gitmiyor” diye homurdanıyor olmalarına karşın 2024’e dair Eurostat araştırmasından çıkan rakamların farklı bir tablo çizdiğine işaret etti.

Habere göre memnuniyet düzeyinin 1 ile 10 artasında puanlandığı araştırmada Rumların hayatlarından memnuniyet düzeyi Avrupa ortalamasının (7,2) üzerinde çıktı. Rumlar 7,4 ile 12’nci sıraya yerleşti. Yunanistan çıktı.