Politis ve diğer gazeteler görsel sanatçının, eserlerinde dini semboller kullanmasının tepkilere neden olduğuna, siyasi partilerin de açıklamalarıyla tepkilerin siyasi nitelik kazandığına işaret etti.

Habere göre ELAM Rum Polis Genel Müdürlüğü’ne mektup göndererek, eserlerini “inananların dini duygularını kışkırtan ve saygısız” diye nitelediği Gavriil’i Ortodoks inancına hakaret etmekle suçladı Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğu da tepki gösterdi.

Başpiskoposluk Basın Sözcüsü Hristakis Evstathiu, Gavriil’in eserlerinin, inananların dini duygularını kışkırttığını ve sanatın gerektirdiği saygıyı içermediğini” belirterek galeri sahibinin sergiyi iptal etmesini doğru bulduğunu açıkladı.

Habere göre ELAM milletvekili adayının sosyal medyada Gavriil’in eserlerini dine hakaret diye nitelediği bir video yayımladı. Video daha sonra yayından kaldırılsa da halk tepkisini tetikledi ve kimliği bilinmeyen kişiler galeri sahibine telefon aracılığıyla ölümle tehdidinde bulundu.

DİKO Başkan Yardımcısı Efthimios Diplaros Gavriil’in çeşitli eserlerinden oluşan bir dijital kolaj ürünü resim yayımladı, bunun üzerine DİSİ ile ELAM arasında gerilim yaşandı. DİSİ Başkanı Annita Dimitriu Gavriil’in eserlerini “bayağı ve çirkin” olarak niteledi, ELAM’ı da bu meseleyi küçük partizan çıkarlar elde etmek ve şahsını (Dimitriu) de karıştırmak için araç olarak kullanmakla suçladı. Dimitriu açıklamasında “Din seçim sloganlarına indirgenemez.” dedi.

Habere göre Politis’e konuşan görsel sanatçı Gavriil kendisine yöneltilen tepkileri reddederek eserlerinde dini sembolleri, düzensiz göçmen de olsa LTBG üyesi de olsa her insanın kabul edilmesi gereğine dikkat çekmek için kullandığını, niyetinin kışkırtmak olmadığını söyledi.

Alithia’ya göre DİKO ve DİPA da Gavriil’in eserlerini “kışkırtıcı, çirkin, kendini öne çıkarmak ve maddi menfaat sağlamak için ucuz izlenim yaratma çabası” olarak niteledi. İfade özgürlüğüne saygı duymakla birlikte toplumun ezici çoğunluğu tarafından Ortodoks inancının kutsal sembollerine hakaret olarak algılandığına işaret edilerek dini sembollerin maddi menfaat ya da hakaret amacıyla kullanılamayacağı görüşünü ortaya koyuldu.