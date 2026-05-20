Meclis’ten geçirilen yeni yasa, “kara para” tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Vergisini usulüne göre ödeyen işletmelerin tepkisini çeken tasarı, önceki gün oy çokluğuyla geçirildi

Yurt dışındaki finansal varlıkların ekonomiye kazandırılmasını öngören yasa, bütçe açığını kapatma hedefiyle Meclis’ten geçti ancak vergi adaleti, kayıt dışılık ve kara para riski tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Muhalefet milletvekilleri, sistem içinde faaliyet gösteren yerel işletmelerin cezalandırıldığını, gelirini ülke dışına çıkaranlaraysa yalnızca yüzde 5 vergiyle avantaj sağlandığını savundu.

CTP Milletvekili Fikri Toros, kürsüden “Vergisini usulüne göre veren insanları aptal yerine koymuş olmuyor musunuz?” diye sordu.