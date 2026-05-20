Karşıyaka Güzelyalı sahillerinde deniz kaplumbağası yuva kontrollerini sürdüren Taşkent Doğa Parkı ve Kıbrıs Deniz Canlıları Merkezi gönüllüleri, dün sabah saatlerinde ilginç bir manzarayla karşılaştı.

Sahilde yürütülen rutin çalışmalar sırasında ekipler, ters şekilde sahile vurmuş bir otomobil gördü.

Ortaya çıkan görüntü kısa sürede dikkat çekerken, olay sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, sosyal medya paylaşımında olaya esprili bir dille yaklaştı.

Basat, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Karşıyaka Güzelyalı sahillerinde rutin deniz kaplumbağa yuva kontrollerini yapan Taşkent Doğa Parkı, Kıbrıs Deniz Canlıları Merkezi gönüllülerimiz sahile vurmuş bu garip canlı ile karşılaştılar. İlk incelemelerimizde kesin tür teşhisi koyamadığımız için bilgisi olan arkadaşlara burdan sormak istedik. Teşekkür ederiz"