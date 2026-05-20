KKTC’den yasal olmayan yollardan Güney Kıbrıs’a geçen 26 yaşındaki babanın, Limasol’da annesiyle birlikte yaşayan çocuğunu kaçırmakla ilgili konu Rum basınında da yer almaya devam ediyor.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Bebek Kaçırma: Kıbrıslı Türk Bir Kadının Meseleye Karışması İhtimali” başlıklı haberinde olayla ilgili gelişmelere yer verdi.

Gazete, bebeğin annesinin psikolojik açıdan kötü durumda olduğunu ve çocuğuna ilişkin olarak KKTC’deki Sosyal Hizmetler Dairesi’nin himayesinde bulunduğu bilgisinin mevcut olduğunu yazdı.

Kaçırma olayıyla ilgili, Limasol polisinin, babaya yardım ettiği düşünülen 53 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ü tutukladığını anımsatan gazete, 26 yaşındaki babanın ise geçen perşembe günü KKTC’de tutuklandığını ve Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını yazdı.

Habere göre, çocuğun annesi 35 yaşındaki İngiliz kadının avukatı Yoannis Mihalaki gazeteye yaptığı açıklamada, şimdiye kadar ne avukat olarak kendisine ne de müvekkiline, KKTC makamlarından herhangi bir bilgilendirmenin yapılmadığını savundu.

Mihalaki, annenin psikolojik olarak kötü durumda olduğunu söylediğini ve kendisinin de başka kişilerin olaya karışmış olabileceği ihtimaline ilişkin polise bilgi verdiğini açıkladı.

Mihalaki, annenin Güney Kıbrıs’ta çalışan bir Kıbrıslı Türk kadına dair bilgi de verdiğini belirterek, söz konusu kişinin babayı ve iş birliği yaptığı düşünülen bir şahsı olayla bağlantılı şekilde getirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduğunu ifade etti.

Mihalaki, yaptığı açıklamalar çerçevesinde annenin KKTC’ye geçerek ifade vermesinin zor olduğunu, annenin güvenliğinin sağlanmadan ara bölgede ek bilgi alınması amacıyla bir görüşme yapılıp yapılmayacağının ise merakla beklendiğini ifade etti.

Mihalaki, Güney Kıbrıs ve Birleşik Krallık’ın, çocuğun iadesi için tüm diplomatik girişimleri kararlılıkla sürdürmesinde fayda bulunduğunu söyledi.

Çocuğun şu anda KKTC'deki makamların koruması altında bulunduğunu belirten Mihalaki, kendilerinin ise İngiliz Yüksek Komiserliği ve Limasol polisi ile sürekli iletişim halinde olduklarını ifade etti.

Mihalaki, çocuğun kaçırılmasının Güney Kıbrıs açısından güvenlik konularını yeniden gündeme getirdiğini ve ateşkes hattındaki denetim zafiyetlerini ortaya koyduğunu öne sürdü.

Babanın çocuğun kaldığı yeri bilmesinin, takip ihtimalini ya da üçüncü kişilerden yardım almış olabileceği şüphesini doğurduğunu yazan gazete, babanın kaçırma olayından bir gece önce Güney Kıbrıs’a gelmiş olabileceği ihtimalinin de değerlendirildiğini kaydetti.