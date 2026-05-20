Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 19 Mayıs dolayısıyla yayımladığı mesajda, gençlerin hak ettiği şartların yaratılmadığını belirterek, “Bu ülkenin gençliğinin karşısında başımız öne eğik” dedi.

Erhürman mesajında şöyle dedi:

"19 Mayıs günü üzülerek itiraf etmek isterim bu ülkenin gençliğinin karşısında başımız öne eğik.

Onlara hak ettikleri şartları hazırladığımızı iddia etmek hiç kolay değil.

Siyasette, kamu yönetiminde, medyada, hemen hemen tüm meslek gruplarında, bilimde, sanatta, eğitimde, sporda, kültürde ölçüler, ölçütler silikleşmiş durumda.

Bu, bardağın boş tarafı. Ama dolu ve dolmakta olan tarafını kimse görmezden gelmemeli. Kimileri burun kıvırmaya kalksa, evet, gerçekten gençler pek çok sıkıntıyla boğuşsalar da, bambaşka bir gençlik geliyor.

Dahası, elde ettikleri başarılarla bu halkın yeni ölçülerini de, ölçütlerini de yavaş yavaş, sessizce belirliyorlar.

Aynı anda hem Kıbrıslı, hem dünyalı olan gençler bunlar. Bu adayı, bu halkı çok seviyorlar ama bu, onları, burasının şu andaki haliyle sınırlı bir vizyona hapsetmiyor.

Nesil olarak kabul etmemiz gereken bir şey var. Bugün için başarılı olduğumuzu kimse söyleyemez. Ama bu gençlerin önünü açmayı, onlara gölge etmemeyi, onları doğru yönde teşvik etmeyi başardığımız takdirde, onlar kesinlikle başarılı olacaklar. Bundan eminim!

Ölçüleri, ölçütleri yeniden belirleyecekler ve iyi siyaset, iyi yönetim, iyi bilim, sanat, kültür, spor... hepsi kötüsünü kovacak.

Sizlere güveniyor, inanıyor ve sizlerle gurur duyuyoruz sevgili gençler.."

