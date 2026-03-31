Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), elektrik akımına kapılarak bir yurttaşın yaşamını yitirdiği olaya ilişkin açıklama yaparak, kazanın tüm yönleriyle şeffaf, tarafsız ve bilimsel şekilde incelenmesini istedi; bağımsız bir inceleme komisyonunun kurulmasını talep etti.

Oda Başkanı İbrahim Aysal tarafından yayımlanan açıklamada, olaydan duyulan üzüntü ifade edilerek, hayatını kaybeden yurttaşa Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm topluma başsağlığı dilendi.

Açıklamada, benzer acı olayların tekrar yaşanmaması için kazanın nedenlerinin doğru şekilde ortaya konulmasının, ihmallerin, eksikliklerin ve sorumlulukların belirlenmesinin kamu güvenliği açısından hayati önem taşıdığı ifade edildi.

Bu çerçevede, ilgili tüm tarafların temsil edileceği bağımsız bir inceleme komisyonunun ivedilikle kurulması talep edilen açıklamada, EMO’nun teknik bilgi ve mesleki deneyimiyle bu komisyonda aktif görev almaya hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, elektrik kaynaklı kazaların önlenmesi için denetimlerin artırılması, mevzuatın etkin şekilde uygulanması ve güvenlik standartlarının eksiksiz yerine getirilmesi konusunda yetkili kurumlar sorumluluk almaya davet edildi.