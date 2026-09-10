EN-TAM Ticaret Ltd., KKTC'de resmi distribütörlüğünü üstlendiği ECE markasının piyasada elde ettiği kalite avantajını kullanmak isteyen başka bir şirketin markanın ismini de kullanarak taklit ürünlerini piyasaya sürdüğünü bildirdi.

Şirket direktörü Serhat Elcil, yaptığı yazılı açıklamada "Ece" ismi yanında başka isimler taşıyan ürünlerin tüketicilerde kafa karışıklığına yol açtığını açıkladı.

Elcil, Yüksek İdare Mahkemesi’nde açılan dava sonucunda, 1 Eylül 2026’dan itibaren piyasada yalnızca üzerinde “ECE” yazan ürünlerin orijinal olduğu, ECE ismiyle birlikte başka ad taşıyan ürünlerin ise taklit olduğunun bilinmesini istedi.

Firma, tüketicilerin güvenine teşekkür ederek, orijinal ECE ürünlerinin görsellerini kamuoyuyla paylaştı ve sipariş için iletişim kanallarını (İletişim: 22 87 567 – 0533 876 43 23, [email protected]) duyurdu.

