Ülkemiz eğitimine uzun yıllar hizmet veren yetiştirdiği birçok örnek kişilerce anılan Hatice Teralı İncirli dün vefat etti.

Gazeteci Serhat İncirli’nin annesi olan Hatice Teralı İncirli’nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini ve eğitim camiasını yasa boğdu.

Hatice Teralı İncirli’nin cenazesi dün Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’nde kılınan ikindi namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’nda eşi Sıtkı İncirli’nin yanına defnedildi.

Aile yakınları, dostları, sevenleri ve basın camiasından birçok isim, cenaze törenine katılarak İncirli ailesine taziyelerini iletti.