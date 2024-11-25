Emekli Polisler Derneği Genel Başkanı Birol Atasü, konuyla ilgili açıklamasında, 1984 yılında geçen yasada öngörülen kadroya sayısına 40 yıldır ulaşılamamasının utanç verici olduğuna işaret edildi. Açıklamada, polisin daha etkin görev yapacak konuma getirilmesi için yasanın ve bütçe ödeneklerinin hayata geçirilmesi gerektiği kaydedildi.

Nüfus ve geçiş kapılarındaki artış, trafik ve yol güvenliğindeki projelerin hayata geçirilmesindeki eksiklikler nedeniyle polis mensuplarının her bakımdan yıprandığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Meclisinin iç sıkıntıları aşarak çalışmaya başlaması ve acilen sırada bekleyen yeni yıl bütçesini ele alması camiamızı sevindirmiştir. Görev başında darp edilen, sorumsuz sürücülerin gazabına uğrayan, suç unsurlarınca hakarete uğrayan ancak suçlar ve suçlularla dünyada eşine az rastlanan bir mücadele örneği sergileyen polisimizin hat safhaya çıkan kadro yetersizliğine ülkeyi yönetenlerin daha fazla seyirci kalmamalarını istiyor ve bekliyoruz. Bu yapılmazsa gelecek yıl açılması planlanan kara geçiş kapıları yanında yapımı hızla devam eden yeni Meclis ve diğer projelerle Polis Teşkilatımızı zor ötesi günler beklemektedir.”

Suç oranlarının her geçen gün artmasının sebebinin mevcut yasaların yetersiz kalmasından kaynaklandığı, suç işleme niyetli kişilerin de bu eksikliklerden cesaret aldığı kaydedilen açıklamada, yeni yasanın polis çalışanlarının özlük haklarını da kapsayacak şekilde ve Polis Teşkilatı’nın görüşlerini de alarak hayata geçirilmesinin kaçınılmaz bir durum olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Polisimizin asla sahipsiz olmadığını siyasilere hatırlatır, bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildirir, saygılar sunarız.” denildi.