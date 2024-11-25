CHP KKTC Temsilciliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "20 yılı aşkın süredir yaşamını KKTC’de sürdüren, iki devlet arasında yerel yönetimler başta olmak üzere, kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasi ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayan Yürükcü CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in takdir ve tensipleriyle bu göreve yeniden atandı" denildi.

Yürükcü'nün Türkiye ve KKTC arasındaki iş birliğini artırmaya yönelik birçok projeye öncülük ettiği de kaydedilen açıklamada, “CHP KKTC Temsilciliği, Türkiye ve KKTC arasındaki güçlü bağları daha da ileri taşımak ve iki ülke halklarının yararına hizmet etmeye devam edecek” denildi.