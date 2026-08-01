Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren BTM 1. Lig ekibi YSabel Pınarbaşı Çınar Spor, ilk transferlerini gerçekleştirdi.

Pınarbaşı futbol kamuoyunda "Messi" lakabıyla tanınan Tahir Sovukoluk ile anlaşmaya vardı.

Başarılı futbolcu, Sportif Direktör Adnan Kiraz nezaretinde düzenlenen imza töreninde resmi sözleşmeye imza atarak YSabel Pınarbaşı Çınar Spor'un yeni transferi oldu.

Öte yandan YSabel Pınarbaşı Çınar Spor, dün de ikinci transfer bombasını Mehmet Neşe ile patlattı. Binatlı takımının tecrübeli ayağı Mehmet Neşe yeni sezonda Pınarbaşı forması giyecek.

Pınarbaşı Çınar Spor, dün son olarak transferde ses getirecek bir hamleye daha imza attı. Tecrübeli futbolcu Mahmut Amasyalı ile anlaşma sağlayan beyaz-yeşilliler, yeni sezona güçlü bir kadroyla hazırlanıyor.

Sportif Direktör Adnan Kiraz, yaptığı açıklamada, "Transfer çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Taraftarımız yeni isimleri beklemeye devam etsin." ifadelerini kullandı. Pınarbaşı'nda transfer operasyonunun önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.