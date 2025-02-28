Politis gazetesi, bakanlığın Cyfield Grubu’na ait PEC şirketinin Mari’de inşa ettiği elektrik santralinin benzeri altyapılarının yasa dışı olarak inşa edilmesi nedeniyle projenin yüklenicisi (müteahhit) ile denetimi yapan memur hakkında ilgili birimlere şikâyette bulunduğunu ve gerekli disiplin tedbirlerinin alınmasını talep ettiğini yazdı.

İlgili müteahhitlik şirketinin de Cyfield Grubu'na ait olduğunu kaydeden gazete, ilgili şikâyetlerin, Müteahhitler Birliği ile kısa adı ETEK olan Bilim ve Teknik Odası’na yapıldığını belirtti.

Habere göre, suçlamalar içerisinde bahse konu santralin gerekli izinleri almadan inşa edildiği olgusu da bulunuyor.