lithia ve diğer gazeteler, DİSİ, AKEL, DİKO, EDEK ve bazı siyasilerin dün yayınladıkları açıklamalarla, yeterli hazırlığı yapmadan ve kulis oluşturmadan öneri sunan ELAM’a sert eleştiriler yönelttiklerini yazdılar.

ELAM’ın, Erdoğan’ın KKTC ziyareti konusunda AP nezdinde “vatansever girişim” diye gerçekleştirdiği eylemin büyük bir fiyaskoya dönüştüğünü belirten gazete, Rum siyasi partilerinin neredeyse tamamının ELAM’ı kınayan açıklamalarda bulunmalarına karşın Rum hükümetinin “sessizliğini koruduğunu” vurguladı.

Habere göre DİSİ’den yapılan açıklamada, ELAM’ın girişimi “sorumsuz, siyasi açıdan zararlı, Türk argümanlarını güçlendiren ve Güney Kıbrıs’ı AB organlarında yalnızlaştıran bir eylem” şeklinde nitelendirildi.

Gazete, AKEL’in DİSİ’nin bir adım önüne geçerek ELAM’ı, iki toplumlu iki kesimli federasyon çözümüne yönelik her türlü ifadeyi AB kararlarından çıkarmaya çalışmakla suçladığını yazdı.

AKEL’in açıklamasında, “aşırı sağ oluşumun eylemlerinin Kıbrıs’ı sabote ettiği” iddia edilirken Türkiye’nin İlerleme Raporu’nda “anlaşmazlık olduğunu” belirterek DİSİ ve DİKO’dan da görüşlerini netleştirmelerini talep etti.

DİKO Basın Sözcüsü Teodoros Manitaras ise açıklamasında, ELAM’ın talep ettiği düzenlemelerin Türkiye’nin sorumluluklarını uluslararası alanda ortaya koymaya yardımcı olmadığını, aksine müsamaha veya Erdoğan’ın KKTC ziyaretini ödüllendirme anlamına gelen bir kararın çıkmasına sebep olduğunu ifade etti.

EDEK’in açıklamasında ise ELAM’ın “içeriksiz slogan politikası, popülizm ve etkileme çabalarının ulusal tehlike arz ettiği” vurgulandı.

DİPA Başkanı Marios Karoyan da açıklamasında, ELAM’ın önerisinin gerekli ön hazırlık ve uygun siyasi koşullar olmadan yapıldığını, sonucun ise hayal kırıklığına neden olduğunu belirterek ciddiyet çağrısında bulundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “Geadis Gafı Yüzünden ELAM’a Toplu Eleştiri”.

Politis: “ELAM’dan Popülist ve Sorumsuz Davranış – Kendi Eliyle Kendi Gözünü Çıkardı”.