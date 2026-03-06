Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü bünyesinde mücadele eden U17 Futbol Takımı, U17 Bölgesel Lig Finalleri’nde rakibini 1-0 mağlup ederek ELİT Lig’e yükselerek kupanın sahibi oldu. Elde edilen önemli başarının ardından Kulüp Başkanı Mertsan Çakırlı, başarıyı İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile paylaştı.

KULÜP BAŞARISINI BAŞKAN SADIKOĞLU İLE PAYLAŞTI

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Mertsan Çakırlı, yönetim kurulu üyeleri ve U17 futbolcuları ile birlikte İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret etti. Kulübe sağladığı katkılardan dolayı teşekkür eden Çakırlı, ziyaret sırasında takımın kazandığı şampiyonluk kupasını da Başkan Sadıkoğlu’na takdim etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da kabuldeki konuşmasında genç futbolcuları ve kulüp yönetimini elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ederek, sporun ve gençlerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.