Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Grup Başkanvekili Milletvekili Erkut Şahali, dün Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Hükümetin sadece son bir ayda 12 milyar TL borçlandığını söyledi, son yapılan 5 milyar TL’lik borçlanmanın vadesinin hükümetin görev süresini aştığına dikkat çekerek, bu durumu "siyasi etik dışı bir hoyratlık" olarak nitelendirdi.

Siyaseten kabul edilemez bir tavır takınıldığını belirten Şahali, "370 günlük vadeyle, yani mevcut görev sürelerini tam 4 ay aşacak şekilde 5 milyar TL’lik borçlanma ihalesine çıktılar. Bu, siyasi etiğin kabul edemeyeceği bir tavırdır," dedi.

Şahali, kamu maliyesinin sadece 26 Mart ile 20 Nisan tarihleri arasındaki bir aylık kesitte toplam 12 milyar TL borç yükü altına sokulduğunu vurguladı.

Ekonomik krizin "bilerek ve isteyerek" yaratıldığını savunan Şahali, yaşananların Ukrayna-Rusya savaşı veya küresel istikrarsızlık gibi dış etkenlerle açıklanamayacağını ifade etti.

Şahali, hükümetin kamu maliyesini bu olaylar henüz patlak vermeden çok önce batırmış durumda olduğunu belirterek, temel sıkıntının, demokrasiden değil "dayatmadan" doğan, liyakati hiçe sayan ve devleti "siyasi arpalık" olarak gören anlayış olduğunu dile getirdi.

Mali tablodaki karanlık gidişatı rakamlarla ortaya koyan Şahali, bütçe açığındaki korkutucu yükselişi şu verilerle paylaştı:

2023 Yılı: 515 milyon 158 bin TL açıkla (17 milyon dolar) kapanan mali yılın ardından kontrol tamamen kayboldu.

2024 Yılı: Hükümetin liyakatsiz yönetim anlayışıyla açık, dolar bazında yaklaşık 18 kat artarak 9 milyar 780 milyon TL’ye (300 milyon dolar) ulaştı.

2025 Yılı: İplerin tamamen elden kaçtığı bu yılda açık 15 milyar 233 milyon TL’ye (384 milyon dolar) yükseldi.

2026: Mevcut gidişat ve döviz kurları dikkate alındığında 2026 yılı bütçe açığının 440 milyon doları bulması hesaplanıyor.

2025 yılının, hükümetin "sorunsuz bir ülke" vaat eden yapay zeka söylemlerini diline pelesenk ettiği bir yıl olduğunu söyleyen Şahali, bu söylemlerin gerçek mali performansı gizleyemediğini belirtti. Şahali, "Böylesine bir mali başarısızlık, kimse tarafından savaşların sonucu olarak gösterilemez," diyerek hükümetin ekonomi yönetimini istifaya ve sorumluluk almaya davet etti.