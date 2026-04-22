KKTC Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı’na 5 milyar lira iç borç sağlamak amacıyla 5 yeni Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS-Hazine Bonosu) ihalesi duyurdu.

Ülke tarihinde, görülmemiş çok ağır bir borçlanma faaliyeti içinde bulunan Maliye Bakanlığı, borçların geri ödeme tarihini artık 2027’ye aktarıyor.

Merkez Bankası tarafından 20 Nisan günü duyurulan iç borçlanma ihalesi 24 Nisan Cuma günü sonuçlandırılacak Türk Lirası, ABD Doları, İngiliz Sterlini ve Euro cinsinden “Hazine Bonosu” ihalelerine, bu kez “Değişken faizli, 6 ayda bir kupon ödemeli, Devlet Tahvili” ihalesi de eklendi.

TEK HEDEF 5 MİLYAR

Yeni borç ihalelerinde para cinsleri için ilk kez herhangi bir hedef miktar belirlenmedi.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada sadece “5 milyar Türk Lirası” borç arandığına yer verilirken, “Söz konusu ihalelerde borçlanılacak toplam tutar 5.000.000.000 TL (Beş Milyar Türk Lirası) ve/veya karşılığı tutarında ABD Doları, Euro ve/veya İngiliz Sterlini olup; Hazine, yabancı para cinsinde borçlanılan tutarları kur riski üstlenmemek amacıyla SWAP işlemi ile Türk Lirası’na dönüştürerek kullanacaktır” denildi.

“Devlet tahvili” ihalesinde faiz oranı “TL REF+Marj” olarak belirtilirken, yıllık faiz oranı için, “İlgili kupon dönemleri içerisindeki ayların son işgünü ilan edilmiş olan TLREF faiz oranlarının ortalaması alınmak suretiyle bulunacak TLREF’e, bankaların teklif verdikleri yıllık marj (baz puan) eklenerek hesaplanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

4 AYDA 20 BORÇ İHALESİ

Bakanlar Kurulu Maliye’ye 7 Ocak’ta 6 milyar lira borçlanma yetkisi verirken, ardı ardına çıkılan borçlanma ihaleleri dikkat çekmişti. 9 Ocak ile 8 Nisan arasındaki sürede Maliye için 15 kez borçlanmaya gidilirken, alınan iç borcun toplamı 17 milyar 803 milyon 083 bin lirayı aşmıştı. Yeni adımla borç alınan ihale sayısı 20’ye çıkacak.

Maliye Bakanlığı’nın Mart ayı bütçe uygulama raporu, kasanın “açık değil fazla verdiğini” gösterirken, bu aşırı borçlanmanın neden yapıldığı konusunda ayrıntılı açıklama verilmiyor.

BARÇIN

Öte yandan, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hükümetin ekonomi yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

Barçın, Maliye Bakanlığı’nın yolsuzluk, usulsüzlük ve liyakatsız yönetim nedeniyle zor duruma düşürüldüğünü ileri sürerek, 5 milyar TL tutarında yeni bir borçlanmaya gidileceğini belirtti. Söz konusu borcun geri ödemesinin 2027 yılında yapılacak şekilde planlandığını belirten Barçın, bu yükün mevcut yönetim tarafından değil sonraki dönemde karşılanacağını savundu.

Ülke ekonomisinin krizle mücadele ettiğini ifade eden Barçın, esnaf, iş insanı ve üreticinin zor durumda olduğunu kaydetti. Hükümetin bu süreçte etkisiz kaldığını öne süren Barçın, Maliye’nin yeniden borçlandırıldığını dile getirdi.

Barçın paylaşımında, söz konusu borçlanmanın kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı ve ihaleler için yapıldığını iddia ederek, ekonomiye katkı sağlanmadığını ileri sürdü. Açıklamasında mevcut tabloyu “iflasın göstergesi” olarak nitelendiren Barçın, hükümete istifa ve seçim çağrısında bulundu.

Barçın ayrıca, yargının bağımsız olduğunu belirterek, “Suçsuz iseniz size bir şey olmaz” ifadeleriyle hükümete yönelik eleştirilerini sürdürdü.