Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) Direktörü Mine Yücel, anket sonuçlarını değerlendirdi.

Yücel’in değerlendirmesi şöyle:

“Ankete göre katılımcıların yüzde 90.4’ü ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini düşünmektedir. Bu oran son yıllardaki yüksek memnuniyetsizlik trendinin devam ettiğini göstermektedir. 2017’den itibaren incelendiğinde toplumda genel gidişata yönelik olumsuz algının sürekli yüksek olduğu görülmektedir. 2022 yılında bu oran yüzde 97 seviyesine kadar çıkmış, 2024 yılında bir miktar düşmüş ancak 2026 itibariyle tekrar yüzde 90 seviyelerine yükselmiştir. Bu durum yapısal sorunların devam ettiğini ve toplumun geleceğe dair güveninin zayıf olduğunu göstermektedir.

Katılımcılar ülkenin en önemli sorunlarını ekonomik sorunlar, Kıbrıs sorunu, yolsuzluk, yeteneksiz/beceriksiz liderler, sağlık sistemi ve altyapı sorunları (özellikle elektrik) olarak sıralamaktadır. Ekonomik sorunların sürekli olarak ilk sırada yer alması yanında Kıbrıs sorunu da son dönemlerde ikinci sıraya yerleşerek katılımcıların yaşanan sorunlardan çıkış umudu olarak gündemde yerini korumaktadır. Ayrıca yolsuzluk ve liderlik sorununun üst sıralara yükselmesi, ülkedeki yönetim krizinin toplumsal algıda güçlendiğine işaret etmektedir.

Katılımcıların yüzde 63.33’ü iki yıl içinde kendi ekonomik durumlarının daha kötü olacağını düşünmektedir. yüzde 28.66’lık bir kesim mevcut durumun değişmeyeceğini belirtirken sadece yüzde 8.01’lik küçük bir kesim ekonomik durumunun iyileşeceğine inanmaktadır. Ülke ekonomisine ilişkin beklentiler ise daha da olumsuzdur. Katılımcıların yüzde 69.94’ü ülke ekonomisinin daha kötü olacağını düşünmektedir. Bu durum toplumda ciddi bir ekonomik güvensizlik ve geleceğe yönelik belirsizlik algısının hakim olduğunu göstermektedir.

Ülkede yaşayan her 2 kişiden birinin mutfak giderlerini karşılayamama kaygısı çektiği, yaklaşık her 10 kişiden yedisinin de diğer ekonomik konularda kaygılı olduğu bu ortamda ekonomik kaygıların çok yüksek olduğunu söylemek yanlış olmaz.”