Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) tarafından Mart 2026 döneminde 500 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen anketin ilk bölüm sonuçları dün yayımlandı. Kıbrıslı Türklerin siyasi güven, sosyal güven, bireysel özgüven ve mutluluk algısını ölçen ve her üç ayda bir düzenli olarak yapılan çalışma, uzun yıllardır devam eden memnuniyetsizlik ve güvensizlik eğiliminin sürdüğünü ortaya koydu.

Anket sonuçları şöyle:

Ankete katılanların yüzde 90.4’ü ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini düşündüğünü belirtti.

İşlerin doğru yönde gittiğini düşünenlerin oranı yalnızca yüzde 9.6 oldu.

Katılımcılara göre ülkenin en önemli sorunları sırasıyla

Ekonomik sorunlar,

Kıbrıs Sorunu

Yolsuzluk

Yeteneksiz/beceriksiz siyasi liderler

Sağlık Sistemi

Artan fiyatlar/enflasyon

Altyapı (Elektrik Sorunu)

Ankete katılanların yüzde 63.33’ü iki sene içerisinde kendi ekonomik durumunun daha kötü olacağını, yüzde 28.66’sı ise ayni kalacağını belirtti. Sadece yüzde 8.01 oranında bir kesim kendi ekonomik durumunun gelecekte daha iyi olacağını düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 69.94’ü ülke ekonomisinin 2 sene içerisinde daha kötü olacağı, yüzde 25.45’i ise ayni kalacağı beklentisini dile getirdi. Ülke ekonomisinin 2 sene içerisinde daha iyi olacağını düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 4.61 oldu.

Ankete katılanların yüzde 53.60’ı mutfak giderlerini karşılayamama konusunda kaygılı.

Ankete katılanların yüzde 68.80’i hayat standardını koruyamama konusunda kaygılı.

Ankete katılanların yüzde 72.80’i taksitlerini ödeyememe konusunda kaygılı.

Ankete katılanların yüzde 74.2’si sağlık harcamalarını karşılayamama konusunda kaygılı.

Mart 2026’da toplumun mutluluk puanı 10 üzerinden 5.95 oldu.

Ülkenin yaşanabilirlik puanı 10 üzerinden 5.82 oldu.