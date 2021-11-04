Zam furyası durmuyor

KKTC'de zamlar durmak bilmiyor. Tütün ürünlerine ortalama % 11’lik zam uygulandı. Yapılan zammın bugünden itibaren geçerli olduğu öğrenildi.
Bunun dışında ekmek çeşitlerine de % 25 zam yapılmasına karar verildi.
Karar aşamasında bazı satış yerlerinde, bugünden itibaren somun ekmek 4 TL’den satılmaya başlandı.
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