Zam furyası durmuyor

KKTC'de zamlar durmak bilmiyor. Tütün ürünlerine ortalama % 11’lik zam uygulandı. Yapılan zammın bugünden itibaren geçerli olduğu öğrenildi.

Bunun dışında ekmek çeşitlerine de % 25 zam yapılmasına karar verildi.

Karar aşamasında bazı satış yerlerinde, bugünden itibaren somun ekmek 4 TL’den satılmaya başlandı.