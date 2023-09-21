Yılın ilk dokuz aylık verilerine göre Capıtal Sigorta sektörün lideri

2014 yılında faaliyetlerine başlayan ve Sigortacılık sektörünün en genç aktörlerinden biri olan Capital Sigorta, 9 yıl gibi kısa bir sürede sektörün lideri olmayı başardı. 2021 yılından bu yana yıllık prim üretiminde yerel sigorta şirketleri arasında birinciliği göğüsleyen Capital Sigorta, 2023 yılının ilk 9 ayının verilerine göre de bu yılı birincilikle kapatacağı belli oldu.

CAPITAL SİGORTA KURUCU BAŞKANI VE EN BÜYÜK HİSSEDARI TEKİN ARHUN’DAN SİGORTA ÇALIŞANLARA TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Capital Sigorta Kurucu Başkanı, en büyük hissedarı ve Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun, bir önceki yıla göre prim üretiminde %135 büyüme oranını yakalayan Capital Sigorta çalışanlarına teşekkür etmek ve çalışmalarını yerinde gözlemlemek için Capital Sigortayı ziyaret etti. Ziyareti sırasında tüm çalışanlarla kucaklaşan Tekin Arhun; Capital Sigorta’nın çok kısa bir sürede ulaştığı bu başarıdan gurur duyduğunu ifade ederek, sigortalılarımızın mutluluğunu herşeyin ötesinde tutan ve onların ihtiyaçlarına cevap vermek için fedakarca çalışan Capital Sigorta Ailesine teşekkürü bir borç bildiğini belirtti.

Özellikle sigorta gibi insana dokunan ve yapılan işin toplumsal etkisinin yüksek olduğu bir sektörde, riskleri ve beklentileri öngörebilmenin, doğru analiz ederek çözüm geliştirebilmenin önemine değinen Tekin Arhun, Capital Sigorta’nın bu sorumlulukla, risk algısının, riske yönelik önlemlerin ve aksiyonların nasıl değiştiğine dair izlenecek yol haritasını çok iyi planladığını vurguladı. Tekin Arhun tüm çalışanlara; daima iyi bir aile gibi karşılıklı güven, saygı, katılım, adalet ve işbirliği esasıyla işlerine sarılmaya devam etmelerini söyledi.

Capital Sigorta acentelerine, iş ortaklarına, Capital Sigorta’ya güvenerek; canlarını, araçlarını, işyerlerini, evlerini Capital Sigorta güvencesine veren tüm müşterilere, sigortacılık sektöründe de kendilerini birinci sıraya çıkaran halkımıza da teşekkür eden Arhun; önümüzdeki nice yıllarda da hep birlikte en iyisi olmak için azimle çalışmaya, değerlerimiz ışığında daha güçlü ve başarılı olmaya devam etmek kararlılığında olduklarını belirtti.



