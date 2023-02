Ülkede örgütlü 9 sendikadan kesinti kararına tepki

Ülkede örgütlü 9 sendika, her türlü kazanç ve harcamadan kesinti kararının kabul edilemez olduğunu savunarak, bu karara karşı yasal yollara başvurulacağını ve her türlü mücadelenin verileceğini bildirdi.



KTOEÖS, KTÖS, KTAMS, Basın-Sen, Koop-Sen, Dev-İş, Çağ-Sen, Maliye-Sen ve Güç-Sen imzasıyla yapılan açıklamada, “hükümet mensuplarının, yıllardır Kıbrıslı Türklerin maddi-manevi hiçbir sorununa duyarlılık göstermeyerek, kulaklarını tıkadığı savunularak, toplum olarak yaşanan acılı süreci fırsata çevrilmeye çalışıldığı” öne sürüldü.



"Siz ne kadar tasarruf yaptınız?"



“Zaten geçim derdinde emekçileri daha da yoksullaştıracak sözde ‘bağış’ ya da ‘yardım’ adı altında toplumun kazancına göz diken bu anlayışa onay vermemiz mümkün değildir” denilen açıklamada, şu soru soruldu:

“Sizler külliyeye ayırdığınız bütçeden, danışman ordunuzdan, örtülü ödeneklerinizden, üçlü kararname atamalarınızdan, dış temsilciliklerden, kutlamalarınızdan, makam araçlarınızdan ne kadar tasarruf yaptınız?”



“Bu gerçekçi değildir”



Açıklamada, “Sendikalarımızın uzun yıllardır dile getirdiği ancak hükümet edenlerin bu taleplere kulak tıkayarak, söyleyenleri görmezden geldiği noktaları, şimdi maaş kesintileri ve dolaylı vergiler ile yapacağınızı vaat ediyorsunuz. Bu gerçekçi değildir, ekonomik istismardır” ifadeleri kullandı.

Kıbrıslı Türklerin yaşanan deprem felaketine karşı büyük bir dayanışma göstererek, ilk günden itibaren örgütlü-örgütsüz toplumun her kesiminden insanın çeşitli kanallarla bu felaketten etkilenen insanlara elini hiç düşünmeden uzattığı ifade edilen açıklamada, “Bizler bu süreçte yaptığımız gibi, toplumların acılarının azaltılması için her türlü katkıyı ve yardımı yapmaya devam edeceğiz” denildi.

Hükümetin, Yasa Gücünde Kararname kararının “dayatma” olarak nitelendirildiği açıklamada, güven vermeyen bir şekilde her türlü kazanç ve harcamadan kesinti kararının kabul edilemez olduğu savunuldu.

Açıklamada, “Bu dayatma karara karşı yasal yollara başvurulacağı ve duygularıyla oynanarak, sömürülmeye çalışılan halkın yanında durularak her türlü mücadelenin verileceği” bildirildi.