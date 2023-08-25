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Türkiye’deki faiz kararının ardından dövizde hafif gerileme

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Türkiye’deki faiz kararının ardından dövizde hafif gerileme
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) dün faiz yükseltme kararının ardından döviz kurlarında düne göre hafif düşüş yaşandı.
KKTC’de serbest piyasada Amerikan Doları bugün 26.90 TL, Euro 28.90 TL, İngiliz Sterlini ise 33.80 TL’den işlem görüyor.
Saat 15.00 itibarıyla 28.40 TL’den alınan Euro, 28.90 TL’den satılıyor. 33.20 TL’den alınan sterlinin satış fiyatı da 33.80 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 26.30 TL’den alınıp, 26.90 TL’den satılıyor.
 
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