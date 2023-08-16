Türkiye’de en zengin yüzde 5’in serveti kalan yüzde 95’in toplamından fazla

İsviçreli banka Credit Suisse raporuna göre, Türkiye’deki toplam 1 trilyon 41 milyar dolarlık servetin yüzde 39,5’lik kısmı, nüfusun sadece yüzde 1’lik kesiminin elinde bulunuyor. Nüfusun en zengin yüzde 10’unun servetten aldığı pay ise yüzde 69,8

UBS tarafından satın alınan Credit Suisse’in dün açıkladığı küresel servet raporunda Türkiye ile ilgili de çarpıcı veriler yer aldı.

TL’deki değer kaybının etkisiyle Türkiye’de toplam servetin 2022 yılında bir önceki yıla göre 141 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 41 milyar dolara gerilediğine işaret edilen raporda, yetişkin kişi başına servetin de bu dönemde yüzde 13 düşüşle 17 bin 578 dolara düştüğü hesaplandı.

Bu dönemde dünyadaki toplam servet 465 trilyon 666 milyar dolardan 454 trilyon 385 milyar dolara geriledi ve bu düşüş 2008 küresel finansal krizi sonrasında bu alandaki ilk düşüş olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde dünyada kişi başı servet de 87 bin 916 dolardan 84 bin 718 dolara geriledi.

Bankanın veri tabanına göre, Türkiye’de 2015 yılında toplam servet 1 trilyon 777 milyar dolar iken kişi başına gelir de 33 bin 982 dolardı. Son yıllarda TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı, servetin de dolar cinsi değerinde düşüşleri beraberinde getirdi.



2022 yılı itibarıyla yetişkin başına 4 bin 187 dolarlık finansal, 14 bin 403 dolarlık finan dışı servet düşerken, 1012 dolar da borç düştü.

EN ZENGİN YÜZDE 1, YÜZDE 90’IN ÜSTÜNDE

Raporda, Türkiye’deki servetin dağılımına ilişkin de çarpıcı veriler bulunuyor.

Türkiye’de nüfusun en zengin yüzde 1’inin toplam servetten aldığı pay yüzde 39,5. Bu oran, nüfusun yüzde 90’lık kesimi için sadece yüzde 30,2.

Nüfusun en zengin yüzde 5’lik kesimi toplam servetten yüzde 59,2 pay alırken, nüfusun yüzde 95’lik kesiminin aldığı pay sadece yüzde 40,8.

Nüfusun en zengin yüzde 10’luk kesimi ise toplam servetin yüzde 69,8’ine sahip.

Nüfusun en yoksul yüzde 30’luk kesiminin servetten aldığı pay ise ekside. Yani yetişkin nüfusun yüzde 30’unun servetini topladığınızda ortada servet değil yaklaşık 1 milyar dolarlık net borç oluyor.

Nüfusun yüzde 80’inin servetten aldığı toplam pay da yüzde 18,7.

Türkiye, 0,802’lik gini katsayısıyla da rapordaki 29 ülke arasında 17. sırada yer aldı.

Türkiye’de 2022 yılı itibarıyla 61 bin dolar milyoneri var. 2021’de bu rakam 73 bindi.

100 bin dolar üstü servet sahibi kişi sayısı 1 milyon 256 bin.

52 bin 392 kişinin 1-5 milyon dolar arası serveti var. 5-10 milyon dolar arası servet sahibi kişi sayısı 4 bin 835.

2 bin 920 kişinin 10-50 milyon dolar arası, 320 kişinin 50-100 milyon dolar arası, 31 kişinin ise 500 milyon dolar üstü serveti var.

EN ÇOK SERVET ABD’DE

Kişi başı servetin en düşük olduğu kıta, 8 bin 345 dolarla Afrika. Kuzey Amerika ise kişi başı tam 531 bin 826 dolarlık servetle ilk sırada.

ABD’de toplam servette 139 trilyon 866 milyar dolarla ülkeler arasında ilk sırada. ABD’de kişi başına düşen servet ise 551 bin 347 dolar.