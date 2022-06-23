Türkiye Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 14 seviyesinde tuttu.
Bloomberg HT anketine katılan ekonomistlerin beklentisi de faizin bu seviyede tutulması yönündeydi.
Karar metninde politika çerçevesinin gözden geçirilmesi sürecinin devam ettiği belirtildi.
Metinde değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite politika adımlarının para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edileceği ifade edildi.
TCMB metinde güçlendirilen makroihtiyati politika setini kararlılıkla uygulayarak gerekmesi durumunda ilave tedbirleri uygulamaya alacağını belirtti.