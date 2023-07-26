TurkishBank Group Dijital Dönüşüm Odaklı T-Gate Programını Londra’ya götürüyor

İstanbul - Londra - Lefkoşa ekseninde finans ve teknolojik girişim ekosistemi oluşturma hedefinde emin adımlarla ilerleyen TurkishBank Group, dijital dönüşüm odaklı T-Gate programını yakında Londra’ya da götürüyor

1901 yılından bu yana faaliyette olan TurkishBank Group’un İstanbul ve Lefkoşa’da birçok start-up ve scale-up’ın yer alıp gelişmesinde öncülük eden ekosistemi T-Gate, İngiltere’nin başkenti Londra’da da bu yıl içerisinde faaliyete geçecek. Geçtiğimiz günlerde Londra’da bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, TurkishBank UK Genel Müdürlüğü’nü ziyareti sırasında, TurksihBank Group’un Kuzey Kıbrıs’ın ‘Bilişim Adası’ olma vizyonuna önemli bir katkı yapması beklenen T-Gate dijital girişimcilik ekosistemi ve faaliyete geçecek olan T-Gate Londra hakkında brifing verildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, TurkishBank Group’un KKTC’nin başta Türkiye ve İngiltere’de olmak üzere her anlamda dünyaya açılması için gösterdiği önderlik ve sürdürülebilirlik çalışmalarına dikkat çekerek, T-Gate’in KKTC’li genç girişimciler için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

TurkishBank UK CEO’su Erhan Raif, ‘’T-Gate, TurkishBank Group'un bu başlıktaki dijital kalkınma ve ana prensiplerinin merkezinde olan ‘değer yaratma’ ve toplum bankacılığı hedeflerini hayata geçiriyor. TurkishBank UK olarak İngiltere'deki 50. yılımıza yaklaşırken, İngiltere'deki Kıbrıs Türk toplumu ve KKTC’ye hizmet vermeye, kültürel ve finansal faaliyetlerimizle pozitif etki yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.

T-Gate, TurkishBank Group’un, “Teknoloji Bankası, Teknolojinin Bankası” sloganıyla ve finteklerle iş birliği içinde devam ettiği dijital yolculuğunda, Grubun sadece finansal piyasalar değil, teknoloji ve sosyal sorumluluk konularında da öncülük yapma hedeflerini temsil ediyor. LHA

