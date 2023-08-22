Tüp gaza okkalı zam

Bakanlar Kurulu, ev tipi tüp gaz fiyatlarına zam yaptı.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 285 TL’den satılan ev tipi tüp gaz fiyatları 335 TL’ye yükseldi. Yeni fiyatın bugünden itibaren yürürlüğe girdiği bildirildi.
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